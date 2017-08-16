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Экономика

Благодаря «Платону» дорожный фонд пополнился на 31 млрд рублей

Дорожный фонд пополнился с помощью системы «Платон», в которой зарегистрировано свыше 884 тысяч большегрузов, на 30,9 миллиарда рублей, сообщается в материалах Министерства транспорта. Об этом пишет РИА Новости.

На 31 июля 2017 года в системе, которая была введена 15 ноября 2015 года, было зарегистрировано 877 тысяч большегрузов. Уточняется, что за счет собранных системой средств в прошлом году в 40 городах и регионах отремонтировано свыше 1 тысячи километров дорог, профинансировано строительство 7 крупных мостов и ремонт 24 аварийных путепроводов, многие из которых не один год были закрыты для движения.

Так, в начале августа этого года открылось движение на новом Борском мосту в Нижнем Новгороде, на строительство которого был выделен самый большой трансферт за счет средств от системы «Платон» – 3,6 миллиарда руб.

Регионы получили компенсацию в связи с вычетом из транспортного налога для грузоперевозчиков в соответствии с количеством местных 12-тонников, зарегистрированных в государственной системе «Платон». Правительство РФ распределило между субъектами страны средства за счет сборов от системы в размере 8,7 миллиарда рублей. Трансферты направлены на совершенствование дорожной сети регионов, включая строительство и ремонт значимых мостов и путепроводов.

Дальнейшее распределение средств от «Платона» будет осуществляться с учетом мнения самих грузоперевозчиков на сайте проекта общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог».

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