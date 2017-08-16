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Общество

Онищенко назвал причины «всеобщего отрезвления» россиян

Бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что россияне стали меньше употреблять алкоголь из-за того, что в стране появилось поколение, понимающее цену своего здоровья, пишет РИА Новости.

По его словам, важную роль сыграла и демонстрация здорового образа жизни руководством страны, а также исполнение законодательных норм.

«Я достаточно со скепсисом отношусь, что 39 процентов вообще не пьет у нас, но, тем не менее, скажу, что мы с вами являемся свидетелями всеобщего отрезвления популяции российского народонаселения в процессе его более 3,5 миллионов лет эволюции. Но даже если 3,9 процента населения россиян скажут о том, что они вообще его не пьют, я просто зальюсь слезами умиления», — сказал он.

16 августа были опубликованы данные опроса ВЦИОМ, согласно которым за последний год 44 процента россиян стали меньше пить, а 39 процентов теперь не употребляют спиртное совсем.

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