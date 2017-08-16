Минздрав направит в регионы более миллиона доз вакцины от полиомиелита

22:27, 16 августа 2017, ПАИ

Министерство здравоохранения РФ к концу августа заключит контракты на поставку более миллиона доз вакцины от полиомиелита, которые направят в регионы к середине октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в министерстве, общемировые трудности с инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) объясняются возросшей потребностью в препарате, связанной с поэтапным полным переходом на использование ИПВ к 2019 году согласно глобальному плану ВОЗ.

«В результате искусственного дефицита объемы моновакцины, поступившей в нашу страну, снизились в 13,6 раза – с 2,3 миллионов доз до 169 тысяч. В этой связи Минздравом России совместно с Минпромторгом России в срочном порядке были предприняты все необходимые организационные меры: ускорение начала импортозамещения ИПВ в нашей стране за счет локализации производства на базе комплекса Нанолек и внесение изменений в нормативные правовые акты, позволяющие использовать пятивалентную вакцину с полиокомпонентом», — говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что правительством РФ «было дополнительно выделено из резервного фонда почти 1,2 миллиарда рублей».

«До конца августа Минздрав России заключит контракты на поставку 1 миллиона 74 тысяч доз поликомпонентной вакцины, и до 15 октября 60% от этого количества будут направлены в регионы», — заверили в министерстве.

В Минздраве подчеркнули, что впервые граждане России из групп риска получат бесплатный доступ к этой востребованной вакцине.