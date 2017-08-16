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Общество

На Первом канале закрывается ещё одна передача

Программа «Наедине со всеми», которая выходила на Первом канале, закрыта. Об этом рассказала актриса и ведущая Юлия Меньшова, пишет «Российская газета».

При этом она опровергла информацию о том, что передача была закрыта по решению руководства канала. «Это было исключительно мое желание и настоятельная просьба», - написала Меньшова в своем Instagram.

По словам телеведущей, за четыре года было снято 600 выпусков, и это была очень интересная работа. «Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину и снижала свое качество», - подчеркнула Меньшова. 

Кроме того, она отметила, что не уходит с Первого канала.

Отметим, что ранее Первый канал покинули целый ряд знаменитых телеведущих: Андрей Малахов, Александр Олешко и Тимур Кизяков.

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