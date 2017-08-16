«Немец» из Ленинградской области шёл в Псков, а попал в психбольницу

22:09, 16 августа 2017, ПАИ

14 августа около 14:00 в районе деревни Ищево, на автодороге «Кингисепп – Сланцы» в Ленинградской области сотрудники полиции остановили мужчину, который пешком шел в сторону Пскова, пишет Конкретно.ru. Он представился 53-летним гражданином Германии. При этом мужчина внешне выглядел на 30 лет.

"Странник" из Штутгарта рассказал, что прибыл в Россию четыре дня назад через КПП в Ивангороде, и затем очнулся в лесу без одежды, документов и телефона. Помнит, что над ним висело белое облако. При этом иностранец по-русски говорил без акцента, в разговоре немецких слов не употреблял, проскакивали английские слова.

Мужчина был опрятно одет, с собой имел два тюбика зубной пасты, две тетрадки, ручку. В разговоре упомянул имя Николай, позже сказал, что его зовут Николя, а друзья называют «Ник».

Устав от объяснений странного мужчины, полицейские отправили его к психиатру в Сланцевскую межрайонную больницу.