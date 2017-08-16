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400 тысяч рублей заплатит ООО «Плес» на незаконную вырубку леса в Гдовском районе

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура в ходе проверки по факту незаконной рубки леса выявила, что по вине ООО «Плес», являющегося арендатором лесного участка в Гдовском районе, произведена незаконная рубка леса. В результате природной среде был причинён ущерб на сумму свыше 400 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По результатам проверки надзорное ведомство направило в суд исковое заявление к ООО «Плес» с требованием о взыскании всей суммы причиненного ущерба.

Псковский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора, согласился с доводами  том, что ООО «Плес», как арендатор лесного участка, обязано следить за тем, чтобы наемные работники осуществляли рубку леса исключительно в границах заявленной лесосеки. В данном случае, в результате отсутствия контроля со стороны Общества произошла вырубка деревьев, произраставших в защитной полосе лесного озера.

Апелляционная инстанция Псковского областного суда решение Псковского городского суда признала  законным и обоснованным.

Решение суда вступило в законную силу.

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