На «Черный четверг» приглашают покупателей квартир в новостройках Пскова

10:01, 17 августа 2017, ПАИ

24 августа с 18:00 до 22:00 в Пскове на Рижском проспекте, 52 строительная компания Scandinavia проведет акцию «Черный четверг». Мероприятие состоится в партнерстве с Центром недвижимости «Авентин - Псков» и Псковским отделением ПАО Сбербанк. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Авентин-Псков».

«У псковичей есть прекрасная возможность в удобное время обратиться к менеджерам по работе с клиентами Scandinavia и задать все вопросы по строящимся объектам, - рассказали организаторы. - Прямо на мероприятии горожане получат консультации специалистов Сбербанка по жилищным программам и смогут подать заявку на ипотеку по сниженной процентной ставке, а риэлторы ЦН «Авентин» помогут реализовать старую квартиру для приобретения новой».

«Черный четверг» - это практически последняя возможность воспользоваться действующими акциями СК «Scandinavia», так как с сентября многие из них заканчиваются. Участникам мероприятия будут доступны предложения «Жара в Scandianvia», «Кухня в подарок», «Скандинавская отделка», «Первый взнос — ноль рублей!».

Кроме этого, прямо на месте участники получат консультацию относительно продажи имеющегося жилья, использованию жилищных сертификатов от специалистов «Авентин – Псков», а также смогут выбрать оптимальную кредитную программу с помощью сотрудников Псковского отделения ПАО Сбербанк.

«Кроме того, в рамках «Черного четверга» действует однодневная маркетинговая программа — при бронировании квартиры в день мероприятия приятные бонусы», - добавили в компании.