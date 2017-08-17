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В одном из банков Пскова обнаружена поддельная купюра

В Пскове обнаружена денежная  купюра с признаками подделки. В одном из финансовых учреждений города изъята банкнота достоинством в тысячу рублей  с признаками подделки. Стражи порядка проводят проверку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция напоминает гражданам о порядке действий при выявлении фальшивых денежных знаков. «Постарайтесь  вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена купюра. Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите  приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь  избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление. Ни в коем случае  нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции. В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации», - отметили в полиции.

Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и  будет привлечено к уголовной ответственности.

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