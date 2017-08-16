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Экономика

Рост цен на школьные принадлежности обогнал инфляцию

Рост цен на школьные принадлежности обогнал инфляцию, сообщает газета «Известия».

В июле цены на школьные рюкзаки, учебники и форму выросли в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подорожание ряда товаров для школы существенно обогнало инфляцию, которая в июне составила 3,9%, пишет издание.  

По мнению производителей школьных товаров, это связано с повышением цен на продукцию у поставщиков. Некоторые эксперты полагают, что рост цен на детские вещи связан с падением курса национальной валюты. При этом в Минэкономразвития заявили, что темпы подорожания постепенно снижаются, а сам рост цен на школьные товары за последние пять лет минимальный.

Цена школьного рюкзака в среднем по России составляет 1 тыс. 777 рублей, учебника –– 394 рубля. Это на 13% и 10% выше прошлогодних цен соответственно.

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