Рост цен на школьные принадлежности обогнал инфляцию

10:34, 17 августа 2017, ПАИ

Рост цен на школьные принадлежности обогнал инфляцию, сообщает газета «Известия».

В июле цены на школьные рюкзаки, учебники и форму выросли в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подорожание ряда товаров для школы существенно обогнало инфляцию, которая в июне составила 3,9%, пишет издание.

По мнению производителей школьных товаров, это связано с повышением цен на продукцию у поставщиков. Некоторые эксперты полагают, что рост цен на детские вещи связан с падением курса национальной валюты. При этом в Минэкономразвития заявили, что темпы подорожания постепенно снижаются, а сам рост цен на школьные товары за последние пять лет минимальный.

Цена школьного рюкзака в среднем по России составляет 1 тыс. 777 рублей, учебника –– 394 рубля. Это на 13% и 10% выше прошлогодних цен соответственно.