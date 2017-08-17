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Общество

Минсельхоз предлагает уничтожать некачественные продукты

Министерство сельского хозяйства предлагает уничтожать продовольственные продукты, которые не соответствуют требованиям технических регламентов. Такой законопроект уже находится в стадии разработки, пишет газета «Известия».

При этом издание отмечает, что, по мнению производителей, прежде чем вводить эти меры, необходимо пересмотреть регламенты Таможенного союза, которые зачастую некорректны.

В министерстве же уверены, что ужесточение мер по борьбе с небезопасными продуктами позволит усилить административную ответственность за нарушение требований Таможенного союза к пищевой продукции.  

Эксперты поддержали идею Минсельхоза и считают, что благодаря этому могут пострадать недобросовестные участники рынка, которые изготавливают фальсификат. В «Руспродсоюзе» сообщили, что за первый квартал 2017 года в России было выявлено около 5% некачественной продукции. Чаще всего с нарушениями попадается молоко и рыба. Следом за ними идут алкоголь, мясные консервы и колбаса.

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