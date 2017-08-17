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Злоумышленники подожгли квартиру пенсионерки в Пскове

16 августа около 20:20 в Пскове в одной из квартир дома №3 на станции Полковой произошёл пожар. Как стало известно Псковскому агентству информации, в одной из комнат квартиры образовался прогар в полу, во второй – обгорели постельные принадлежности, стена и пол, на кухне от огня также пострадали стена и пол.

Причиной пожара в квартире, принадлежащей пенсионерке, стал поджог.  

Ещё одно возгорание 16 августа произошло в деревне Полибино Великолукского района. Там около 19:00 на улице Андриановка вспыхнула баня.  Строение выгорело изнутри, огонь также уничтожил кровлю.

Причиной пожара стало нарушений правил при эксплуатации печи. 

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