Злоумышленники подожгли квартиру пенсионерки в Пскове

09:41, 17 августа 2017, ПАИ

16 августа около 20:20 в Пскове в одной из квартир дома №3 на станции Полковой произошёл пожар. Как стало известно Псковскому агентству информации, в одной из комнат квартиры образовался прогар в полу, во второй – обгорели постельные принадлежности, стена и пол, на кухне от огня также пострадали стена и пол.

Причиной пожара в квартире, принадлежащей пенсионерке, стал поджог.

Ещё одно возгорание 16 августа произошло в деревне Полибино Великолукского района. Там около 19:00 на улице Андриановка вспыхнула баня. Строение выгорело изнутри, огонь также уничтожил кровлю.

Причиной пожара стало нарушений правил при эксплуатации печи.