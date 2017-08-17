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Общество

ПАИ-live c прокурором Псковской области начнется в 15:00

Сегодня гостем прямого эфира ПАИ-live станет прокурор Псковской области Сергей Белов.

Накануне глава надзорного ведомства жестко раскритиковал работу УМВД по Псковской области, и в частности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, работу по борьбе с наркотиками назвал «провальной», констатировал уменьшение в регионе выявленных и раскрытых преступлений.

Чем вызваны такие оценки, что за «провокационные взятки» и «укрытые убийства» обнаружила прокуратура, есть ли в Псковской области организованная преступность и что нового по «делу Гавунаса»? Свои вопросы Сергею Белову можно оставить на странице ПАИ-live.

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