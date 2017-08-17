0
12:32
Реставрационные работы начались в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове
12:05
ПАИ-Тест: Как мёдом намазано!
11:01
Более 50 тысяч абонентов «Ростелекома» на Северо-Западе уже пользуются услугами мобильной связи: уверенный старт виртуального оператора
10:27
В августе LADA 4x4 на самых выгодных условиях можно приобрести в автосалоне «Псков-Лада»
10:12
ПАИ-live c прокурором Псковской области начнется в 15:00
10:01
На «Черный четверг» приглашают покупателей квартир в новостройках Пскова
09:14
Грозовой фронт пройдёт сегодня по Псковской области
Еще новости
Общество

В Пскове полицейские поймали водителя в наркотическом опьянении, в Острове - в алкогольном

В Пскове и Острове полицейские задержали двух водителей, которые повторно сели за руль  в состоянии опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, в Пскове на улице Кузнецкой сотрудники ГИБДД задержали 39-летнего мужчину, управлявшего автомобилем «Альфа Ромео».  В ходе общения с гражданином полицейские установили визуальные признаки опьянения. Стражи порядка направили водителя пройти медицинское освидетельствование.

В итоге проверки было установлено, что мужчина употреблял наркотические вещества растительного происхождения. Он уже был ранее лишен права управления за езду в нетрезвом виде. Поэтому теперь ему грозит уголовная ответственность. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Кроме того, ночью на улице 1-го Мая в Острове полицейские остановили автомашину «Лада». Выяснилось, что транспортным средством управлял  37-летний мужчина, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Реставрационные работы начались в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове
17 августа 2017
Реставрационные работы начались в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове
Более 50 тысяч абонентов «Ростелекома» на Северо-Западе уже пользуются услугами мобильной связи: уверенный старт виртуального оператора
17 августа 2017
Более 50 тысяч абонентов «Ростелекома» на Северо-Западе уже пользуются услугами мобильной связи: уверенный старт виртуального оператора
В августе LADA 4x4 на самых выгодных условиях можно приобрести в автосалоне «Псков-Лада»
17 августа 2017
В августе LADA 4x4 на самых выгодных условиях можно приобрести в автосалоне «Псков-Лада»
ПАИ-live c прокурором Псковской области начнется в 15:00
17 августа 2017
ПАИ-live c прокурором Псковской области начнется в 15:00 1
На «Черный четверг» приглашают покупателей квартир в новостройках Пскова
17 августа 2017
На «Черный четверг» приглашают покупателей квартир в новостройках Пскова
Грозовой фронт пройдёт сегодня по Псковской области
17 августа 2017
Грозовой фронт пройдёт сегодня по Псковской области
Областная библиотека проводит выставку, посвящённую пчеловодству
16 августа 2017
Областная библиотека проводит выставку, посвящённую пчеловодству
В Пскове открыт дополнительный приём заявлений на курс актерского мастерства РГИСИ
16 августа 2017
В Пскове открыт дополнительный приём заявлений на курс актерского мастерства РГИСИ

Идет загрузка...