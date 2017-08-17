В Пскове полицейские поймали водителя в наркотическом опьянении, в Острове - в алкогольном

11:16, 17 августа 2017, ПАИ

В Пскове и Острове полицейские задержали двух водителей, которые повторно сели за руль в состоянии опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, в Пскове на улице Кузнецкой сотрудники ГИБДД задержали 39-летнего мужчину, управлявшего автомобилем «Альфа Ромео». В ходе общения с гражданином полицейские установили визуальные признаки опьянения. Стражи порядка направили водителя пройти медицинское освидетельствование.

В итоге проверки было установлено, что мужчина употреблял наркотические вещества растительного происхождения. Он уже был ранее лишен права управления за езду в нетрезвом виде. Поэтому теперь ему грозит уголовная ответственность. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Кроме того, ночью на улице 1-го Мая в Острове полицейские остановили автомашину «Лада». Выяснилось, что транспортным средством управлял 37-летний мужчина, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.