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Машина без водителя сбила женщину на трассе в Плюсском районе

16 августа около 10:00 в Плюсском районе на  68-м километре  автодороги Заполье - Гдов 74-летний водитель «Ниссана», поставив машину на стоянку и заглушив двигатель, вышел из автомобиля, при этом не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства. В результате машина начала движение без водителя задним ходом и сбила 50-летнюю женщину. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИББ УМВД России по Псковской области, пешеход получила ранения и была госпитализирована в ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница».

В этот же день около 3:00 в Порховском районе на 151-м километре дороги  Великий Новгород - Псков 19-летний водитель автомашины ВАЗ-21093 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП 19-летняя пассажирка ВАЗа получила ранения и была доставлена в больницу.

В 15:00 в городе Невеле у дома 10 по улице Ленина 25-летний водитель автомашины ВАЗ-21113 при развороте с края проезжей части не пропустил мопед «Альфа», который  двигался в попутном направлении, и столкнулся с ним. Пострадал в этой аварии 70-летний водитель мопеда. Его повестили в Невельскую районную больницу.

Ещё одна авария вчера случилась в 22:30 в Новосокольническом районе  на 503-м километре трассы Москва – Балтия. Там 38-летняя женщина - водитель автомашины «Фольксваген Гольф» сбила кошку, после чего не справилась с управлением. В итоге машина съехала в кювет. Водитель иномарки и его 68-летняя пассажирка получили ранения, госпитализация им не потребовалась.

Всего за минувшие сутки в Псковской области зарегистрировали 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 получили ранения. На дорогах региона задержали 9 нетрезвых водителей.

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