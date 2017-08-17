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Общество

В августе LADA 4x4 на самых выгодных условиях можно приобрести в автосалоне «Псков-Лада»

Внедорожнику LADA 4x4 в этом году исполнилось 40 лет. А он по-прежнему остается востребованным и любимым во всем мире. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

Он штурмовал Северный полюс и Эверест, участвовал в ралли Париж-Дакар, осваивал Антарктиду. В особом представлении этот автомобиль не нуждается, его сила и мощь говорит сама за себя.

Стань в августе обладателем легенды 4х4 на специальных условиях – с выгодой до 35 000 рублей. Каждого покупателя ждут подарки от автосалона «Псков-Лада».

«Псков-Лада» – официальный дилер LADA. Псков, Леона Поземского, 112. Телефон: 70-10-70.

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