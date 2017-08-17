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Общество

Псковичи примут участие в XVI Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России

С 24 по 28 августа в городах Котлас и Коряжма Архангельской области будет проходить XVI-я летняя Спартакиада Союза городов Центра и Северо-Запада России. Спортивная делегация из Пскова будет состоять из 40 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Делегацию возглавит председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Александр Гаврилов. Псковские спортсмены выступят в соревнованиях по легкой атлетике, волейболу (мужчины), шахматам и пулевой стрельбе.

Напомним, что предыдущая Спартакиада проходила в сентябре 2016 года в Вологде, где псковичи заняли 6 место из 16 команд.

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