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Общество

Дополнительные 8 мест выделены на курс актерского мастерства РГИСИ в Пскове

С 17 августа по 10 сентября Российский Государственный институт сценических искусств (РГИСИ, Санкт-Петербург) объявляет дополнительный набор абитуриентов на платное обучение по специальности «Актерское искусство» по направлению: «Артист драматического театра и кино» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«В связи с большим количеством желающих поступить в филиал РГИСИ в Пскове сегодня выделены дополнительные 8 мест для платного обучения. Подать заявление можно, начиная с 17 августа. Прием заявок завершится 10 сентября», - отметили в пресс-службе.

Мастер курса – заслуженный артист России, ведущий актер Псковского академического театра драмы Сергей Попков. Форма обучения – контрактная, очно-заочная. Непрерывное обучение навыкам актерского мастерства будет проходить в Пскове на базе Псковского академического театра драмы и ПсковГУ. Иногородним предоставляется общежитие.

Напомним, что в июне этого года Российский Государственный институт сценических искусств (РГИСИ, Санкт-Петербург) проводил отбор абитуриентов в Пскове для обучения в ВУЗе на заочной основе. Для обучения в институте было выделено 12 бюджетных мест. Абитуриенты проходили три тура вступительных испытаний. По завершении экзаменов были отобраны 12 человек из разных городов России. В течение четырех лет студенты будут проходить обучение по специальности в Пскове, а на сессии ездить в Петербург.

Справки по телефону: 8 (8112) 28-18-18, 8 (999) 167-46-17. Заявление можно отправить по электронной почте alena010882@mail.ru.

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