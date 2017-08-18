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Около 270 тысяч фильмов и сериалов заказали пользователи «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» на Северо-Западе во втором квартале 2017 года
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Общество

Около 270 тысяч фильмов и сериалов заказали пользователи «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» на Северо-Западе во втором квартале 2017 года

Во втором квартале 2017 года абоненты «Ростелекома» на Северо-Западе, которым доступен сервис «Видеопрокат» услуги «Интерактивное ТВ», заказали для просмотра около 270 тысяч фильмов и сериалов разных жанров и лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Ростелеком».

Одно из преимуществ сервиса «Видеопрокат» в том, что по цене одного билета в кинозал контент может посмотреть вся семья, и не по одному разу. Есть возможность взять фильм или сезон сериала в аренду (неограниченное количество просмотров в течение 48 часов) или приобрести в постоянное пользование.

ТОП-10 самых популярных фильмов по количеству просмотров в «Видеопрокате» в первом полугодии 2017 года:

1.​ Щенячий патруль

2.​ Тайная жизнь домашних животных

3.​ Свинка Пеппа

4.​ Зверополис

5.​ Экипаж (2016)

6.​ Маша и Медведь

7.​ Вспыш и чудо-машинки

8.​ Ральф

9.​ Супер крылья

10.​ Рапунцель: Запутанная история

«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» позволяет смотреть более 220 каналов в цифровом качестве и формате HD. Пользователям предлагается широкий спектр дополнительных сервисов ТВ: запись телеэфира, остановка трансляции на паузу, функция перемотки, «Видеопрокат», сервис «Караоке» и многое другое.

Благодаря новому решению – продукту «Интерактивное ТВ 2.0» - телевизионный и видеоконтент стал доступен в любом месте, где есть интернет от любого провайдера. Приставку можно подключить беспроводным способом – через Wi-Fi (рекомендуемая скорость передачи данных от 3 Мбит/с), то есть не потребуется прокладывать дополнительные провода по квартире. Кроме того, приставку можно перевозить – она работает на всей территории страны и подстраивается под текущий часовой пояс.

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