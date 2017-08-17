Реставрационные работы начались в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове

12:32, 17 августа 2017, ПАИ

В псковском Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыре начались реставрационные работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщила исполняющая обязанности заведующего отделом Псковского музея-заповедника «Мирожский монастырь» Ирина Мельникова.

По ее словам, в 2016 году, когда рабочие стали демонтировать подлежащие замене окна советского периода, была обнаружена фресковая живопись XII века. В 2017 году Министерство культуры в рамках Федеральной программы «Культура России» выделило средства на противоаварийное укрепление стен с вновь обнаруженной живописью.

«У нас работают художники-реставраторы из Межобластного реставрационного научного художественного Управления. Они занимаются укреплением, покраской штукатурного слоя. В дверных проемах также обнаружили фресковую живопись, но уже XVI-XVII веков. Оконных проемов очень много, в одном только барабане храма их восемь», - рассказала Ирина Мельникова.

По ее словам, 15 августа Спасо-Преображенский собор посетила комиссия из представителей Минкульта. «Комиссия приезжала, чтобы ознакомиться с объектом, а также посмотреть на ход работ, проверить соответствие техническим требованиям, проконтролировать объем выполненных работ и соответствия смете и договору по госконтракту», - добавила Ирина Мельникова.

Завершить реставрационные работы планируется до 25 декабря 2017 года.