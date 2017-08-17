По сравнению с прошлым годом псковские приставы на 82% увеличили число арестов имущества должников

11:42, 17 августа 2017, ПАИ

В первом полугодии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, судебные приставы Псковской области на 50% увеличили применение к должникам мер принудительного исполнения. В частности, на 82% выросло количество арестов имущества должников, на 95% - число постановлений об ограничении права выезда за пределы РФ и на 164% - об ограничении в праве управления транспортным средством. Такие данные озвучил начальник Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области Сергей Колесников на коллегии ведомства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП.

Сергей Колесников отметил, что в результате мер принудительного исполнения удалось увеличить фактически взысканную сумму на 15%.

Кроме того, он подчеркнул, что в первом полугодии особое внимание уделялось выходам судебных приставов в адреса должников. В регионе сформирована практика по проведению централизованных еженедельных рейдов по всей области. Количество выходов в адреса должников увеличилось на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По линии организации обеспечения установленного порядка деятельности судов судебные приставы не допустили чрезвычайных ситуаций в суде. Но, как считает руководитель Управления, необходимо продолжить работу по повышению уровня специальной и правовой подготовки судебных приставов по ОУПДС.

В завершении заседания коллегии Управления Сергей Колесников определил перед коллективом основные задачи и дальнейшие перспективы работы на 2017 год.

Добавим, что на коллегии присутствовали старшие судебные приставы структурных подразделений и начальники отделов аппарата Управления. На заседании также состоялось награждение ведомственными наградами лучших работников, достигших высоких результатов в служебной деятельности.