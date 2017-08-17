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Общество

«Псковэнерго» подтвердило соответствие системы менеджмента качества требованиям МС ИСО 9001

По итогам инспекционной проверки филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» подтверждено соответствие системы менеджмента качества (СМК) предприятия требованиям международного стандарта ИСО 9001. Аудит проводил представитель Ассоциации по сертификации «Русский регистр» в аппарате управления «Псковэнерго»  и в производственном отделении «Северные электрические сети», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании.

Проверка затронула некоторые ключевые направления деятельности электросетевого предприятия: техническое перевооружение и реконструкцию, обслуживание и ремонт объектов электросетевого хозяйства, работу служб механизации и транспорта, технологическое присоединение к электросетям, взаимодействие с клиентами.  Объектом аудита стали такие элементы бизнес-процессов, как планирование,  производственная среда, ориентация на потребителя,  политика в области качества и прочее. Оценка проводилась путем изучения документации, мониторинга управленческих и производственных процессов, собеседований с работниками. Итогом проверки стало подтверждение соответствия всех исследованных процессов требованиям МС ИСО 9001.

Согласно стандарту, орган по сертификации проводит подобные аудиты на систематической основе с целью подтверждения соответствия сертифицированной СМК требованиям стандарта.

Международный стандарт ISO 9001 (МС ИСО 9001 и его национальный аналог ГОСТ Р ИСО 9001) -  это один из наиболее распространенных инструментов построения эффективной системы управления. Стандарт определяет требования к системам менеджмента качества, которые организация должна выполнить, чтобы продемонстрировать свою способность предоставлять продукцию, отвечающую требованиям потребителей и применимым обязательным требованиям.

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