Сельхозтоваропроизводители Псковской области примут участие в выставке-ярмарке «Агрорусь-2017»

12:32, 17 августа 2017, ПАИ

Аграрии и предприятия агропромышленного комплекса Псковской области примут участие в работе 26-ой Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь-2017», которая пройдет с 19 по 27 августа в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Свою продукцию на сельскохозяйственной выставке представят крупные и средние предприятия, региональные фермерские хозяйства: Великолукский мясокомбинат, группа компаний «Кабош», «ПсковАгроИнвест», псковские гормолзавод и хлебокомбинат, Гдовский молочный завод, ЗАО «Глобус», «Столбушинский продукт», племрепродуктор «Назия» и другие. На отдельном стенде Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области продемонстрирует возможности небольших региональных производств («Водаком», «Морской ресурс», «Красногородский хлебокомбинат») и индивидуальных предпринимателей.

Всего участниками аграрной выставки станут около тысячи компаний и фермерских хозяйств регионов России и зарубежных стран.

Кроме того, товары псковских производителей станут участниками традиционной ярмарки, на которой можно будет найти продукты питания, товары повседневного спроса и изделия народного творчества, сельскохозяйственные, садово-огороднические и медовые ряды.

В деловую программу выставки-ярмарки «Агрорусь-2017» включены конференции, круглые столы, бизнес-встречи, презентации, семинары, в ходе которых участники обменяются опытом и обсудят перспективы развития агропромышленного комплекса.

Также в программе — региональный форум молодежи, конкурс «Золотая медаль» по номинациям отраслей сельского хозяйства и пищевой индустрии, ярмарка вакансий профессий сельского хозяйства и пищевой индустрии, мастер-классы для представителей малого агробизнеса и индивидуальных сельхозпроизводителей, посетителей, культурно-развлекательная программа.

Программа выставки разделена на тематические дни: День производителя техники, День Фермера, День региона-партнера, День Ленинградской области и Санкт-Петербурга, День рыбы, День садовода, День народных и художественных промыслов «Возрождая традиции» и День меда.

Организаторы выставки-ярмарки «Агрорусь-2017» — Министерство сельского хозяйства Российской Федерации при поддержке Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области.