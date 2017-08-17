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Четыре мины уничтожили сапёры ОМОНа в лесу у псковской деревни Серёдка

Взрывотехники ОМОНа Отдела Росгвардии по Псковской области обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в лесу у деревни Серёдка Псковского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела, после поступления сообщения об обнаружении в лесном массиве предметов, похожих на боеприпасы, на место происшествия выехали взрывотехники ОМОНа. Специалисты обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними 4 минометных мины калибра 82-мм мина времен Великой Отечественной войны, которые представляли реальную опасность для жизни и здоровья граждан.

Саперы ОМОНа уничтожили опасные находки накладным зарядом.

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