Четыре мины уничтожили сапёры ОМОНа в лесу у псковской деревни Серёдка
Взрывотехники ОМОНа Отдела Росгвардии по Псковской области обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в лесу у деревни Серёдка Псковского района.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела, после поступления сообщения об обнаружении в лесном массиве предметов, похожих на боеприпасы, на место происшествия выехали взрывотехники ОМОНа. Специалисты обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними 4 минометных мины калибра 82-мм мина времен Великой Отечественной войны, которые представляли реальную опасность для жизни и здоровья граждан.
Саперы ОМОНа уничтожили опасные находки накладным зарядом.