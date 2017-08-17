Три тысячи рублей и банковскую карту украли у девушки в Великих Луках

12:50, 17 августа 2017, ПАИ

В Великих Луках у местной жительницы украли кошелек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Великих Луках в торговом центре на улице Вокзальная у 22-летней местной жительницы украли кошелек, который она забыла на скамейке. Со слов девушки в кошельке находилось 3000 рублей и банковская карта.

Вскоре полиция задержала подозреваемого, которым оказался безработный 31-летний житель Локнянского района. Стражи порядка изъяли похищенные деньги. По данному факту проводится проверка.