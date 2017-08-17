Заводчик

14:06, 17 августа 2017, ПАИ

Последние несколько лет о предпринимателе Олеге Брячаке идет дурная слава. Провал с таможенно-логистическим терминалом, доведенный до ручки «Электрон», а как итог - сотни миллионов долгов и заявления о банкротстве. Такие же неудачи преследуют и политика Брячака: посредственные результаты «Справедливой России» на всех последних выборах в Псковской области и потеря самостоятельности. За это время Олег Брячак смог приобрести только одно: умение говорить. Говорить так, что появляется впечатление: ты находишься перед проповедником на встрече секты. Участники встреч с ним в рамках предвыборной кампании уже смогли в этом убедиться. Печальные истории с участием Олега Брячака появляются с завидной периодичностью. Иные тянутся уже почти десяток лет. Одна из таких – история Псковского радиозавода.

Залоги…

О судьбе некогда флагмана псковской промышленности и печальной роли в ней семьи Брячаков написано немало. Но на минувшей неделе о ней – и правоохранительным органам, и властям, и журналистам – напомнили люди, которые все еще надеются на справедливость и наказание виноватых.

Акционеры и арендаторы помещений на предприятии написали открытое письмо «О нарушении прав предпринимателей и акционеров радиозавода», выдержки из которого мы приведем.

Авторы письма напомнили, что Следственным управлением Следственного комитета России по Псковской области ведется уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по признакам совершения мошеннических действий по не возврату кредита филиалу «Россельхозбанка» на сумму 200 млн рублей фирмами, аффилированных с Олегом Брячаком.

Дело связано с кредитом в 80 млн рублей, взятым под залог имущества радиозавода (ОАО ПЗР «Плескава»), оцененного в 137 млн рублей.

«Председатель Совета директоров радиозавода Чижевский С. В., в сговоре с Брячаком О. М. сфальсифицировали и представили в «Россельхозбанк» решения Совета директоров завода на две крупные сделки от 01.06.2011 г, 22.07.2011, 26.09.2011 года. В залог третьего лица были незаконно отданы все цеха основного производства», - утверждают авторы письма.

После публикаций в прессе, отмечают они, было возбуждено уголовное дело по ст. 185.4 и «другим статьям УК РФ». «По решению Арбитражного суда Псковской области заводу причинен ущерб в особо крупном размере на 29 млн рублей. (…) На заводе был осуществлен захват власти Брячаком О. М.», говорится в открытом письме.

Между тем, по словам подписантов, в апреле 2013 года уголовное дело по пяти статьям УК РФ (ст. 160, 165, 185, 201) было «прекращено по надуманным мотивам».

На этом история не закончилась.

ООО «Кроника», аффилированное с Брячаком и связанное с владением спорткомплексом «Электрон», предъявило радиозаводу иск. 15 июня этого года Арбитражный суд области вынес решение об удовлетворении иска к имуществу – цехам главного производства завода на 27 млн рублей.

Так, похоже, одно доведенное до ручки предпринимателем предприятие пытается решить проблемы за счет другого, разгромленного тем же бизнесменом другого предприятия. Как говорится, «вот тебе по морде раз, вот тебе – два».

Авторы письма также напомнили, что в конце 2012 года Олег Брячак продал свои 29% акций завода и теперь «действует через подставных лиц, наносит ущерб в особо крупных размерах акционерному обществу «Плескава».

Помните историю, когда Брячак хотел застроить территорию стадиона «Электрон» жилыми домами, лишив город спортивной инфраструктуры? «В стадии проверки в УМВД России по Псковской области два года находится материал по факту фальсификации договора купли-продажи плоскостных сооружений стадиона «Электрон» (футбольные поля, спортплощадки, кассы и др.) на сумму всего 200 тыс рублей. В собственность под указанными сооружениями было приобретено 8,5 га земли», - говорят авторы письма.

…И заложники

На этом перечисление подвигов Олега Брячака акционеры и арендаторы радиозавода не завершают.

«В мае 2017 года на заседаниях Совета директоров, Общем Собрании акционеров, в нарушение законодательства «Об акционерных обществах», друзья Брячака О. М. провели в состав Совета директоров АО ПЗР «Плескава» только своих семь членов, тем самым подтвердили захват управления в Обществе. На сегодня права крупных акционеров Николаевой В. В. (10%), Лантиковой М. В. (29%) грубо нарушены. Три их представителя выведены из состава Совета директоров».

Авторы письма также кинули камень и в адрес правоохранителей. Они напомнили, что в 2009 году было возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя завода Андрея Букина. В итоге спустя семь лет в сентябре 2016 года городской суд вынес решение о прекращении дела и уголовного преследования Букина. Верховный суд это решение подтвердил. «Парадоксально, что восемь представителей вверенного Вам ведомства [авторы, по-видимому, обращаются здесь к прокурору области - ПАИ], осуществляя по делу Букина надзор за расследованием, поддерживая обвинения в суде на протяжении 7-ми лет… не смогли обнаружить грубейшие нарушения закона следователями. Об этих нарушениях УПР РФ в прокуратуру писали акционеры завода и владельцы имущества, которое они приобрели в ходе законных сделок», - пишут они.

В итоге, по мнению авторов письма, пострадали компании, чьи производства и помещения находятся на территории радиозавода. В письме, правда, они используют более жесткую формулировку – «кошмарили бизнес».

«Приобретенное у завода имущество 5-7 лет находилось под арестом. Руководители отмеченных предприятий ввиду ограничений не могли под залог имущества взять кредит на развитие, распорядиться им по своему усмотрению», говорится в письме.

* * *

По мнению авторов открытого письма, Олег Брячак «совершил ряд мошеннических действий в отношении кредитных средств «Россельхозбанка», имущества АО ПЗР «Плескава» и прав акционеров. Материалы в отношении его расследуются правоохранительными органами длительное время и не эффективно. Как результат – он продолжает противоправную деятельность».

Письмо написано на трех страницах, но, вспомни его авторы все обстоятельства, могло быть существенно длиннее. Обращение подписали два крупных акционера завода и пять руководителей компаний, которые на протяжении семи лет были фактически заложниками истории, заваренной Олегом Брячаком.

Никаких выводов мы делать не будем. Разве только один. Олег Михайлович Брячак – удивительный человек. Вроде плохо делает сам себе – и в политике, и в бизнесе – а страдают сотни, если не тысячи псковичей.

Талант.