Псковский полицейский завоевал «серебро» на всемирных соревнованиях по дзюдо в США

12:55, 17 августа 2017, ПАИ

В Лос-Анджелесе с 6 по 17 августа прошли ХVII Всемирные соревнования полицейских и пожарных по дзюдо. Полицейский из Пскова лейтенант Сергей Фомин завоевал «серебро», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В соревнованиях принимали участие команды из стран Европы, США, Канады, Бразилии и Китая. Сергей Фомин является мастером спорта международного класса, инструктор группы по работе с личным составом отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Пскову.

Спортсмен занял второе место в весовой категории до 73 килограммов.