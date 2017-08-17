Иван Цецерский и Александр Козловский обсудили ход работы над программой «Формирование комфортной городской среды» в Пскове

13:11, 17 августа 2017, ПАИ

В четверг, 17 августа, глава города Пскова Иван Цецерский встретился с депутатом Государственной Думы РФ Александром Козловским, который находится в Пскове с рабочим визитом. Главной темой для обсуждения стал ход работы над программой «Формирование комфортной городской среды» на ближайшие 5 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Региональный координатор программы, глава Пскова Иван Цецерский рассказал, что в городе полным ходом идет инвентаризация дворовых территорий: «Комиссия фиксирует все недочеты в каждом дворе, ведь общее впечатление о благоустройстве складывается из деталей. По итогам инвентаризации у нас будет полная картина псковских дворов».

Кроме того, речь также зашла о вопросе передачи земель военного ведомства в собственность города Пскова и других муниципальных образований региона. Данные территории не могут быть благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, вопрос главы Пскова по передаче земель Министерства обороны в муниципальную собственность нашел поддержку Президента России Владимира Путина.