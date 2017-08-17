Акция «Задай вопрос участковому!» прошла в Пскове

22:04, 17 августа 2017, ПАИ

16 августа в Пскове на Октябрьской площади города состоялась традиционная информационно-пропагандистская акция «Задай вопрос участковому!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На встречу с жителями города пришли врио начальника УМВД России по городу Пскову полковник полиции Василий Софин, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Пскову полковник полиции Дмитрий Чупранков, руководители участковых уполномоченных отделов города, а также начальник Управления городского хозяйства администрации города Пскова Алексей Захаров.

Открывая встречу, Василий Софин подчеркнул, что подобные мероприятия при участии руководства Управления совместно с Общественным советом при УМВД проводятся на протяжении ряда лет. Они позволяют оперативно обсуждать с гражданами и решать наиболее актуальные проблемы.

«В ходе общения жители областного центра смогли задать представителям органов внутренних дел интересовавшие их вопросы, связанные с обеспечением правопорядка, профилактикой преступности, организацией деятельности участковых уполномоченных полиции», - добавили в ведомстве.