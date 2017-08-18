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Общество

День города отмечается сегодня в Риге

18 августа в Риге проходит традиционный Праздник города — Rigas Svetki. Об этом сообщает портал calend.ru.

Наиболее масштабные торжества традиционно проходят в латвийской столице на Набережной 11 ноября (11.novembra krastmala) и в Верманском парке (Vērmanes dārzs). Но праздничные настроения витают не только в центре города, но и в Пардаугаве, Межапарке, Пурвциемсе и в других районах Риги. Не обходится и без поздравления супружеских пар, проживших вместе 50 лет.

В первый день праздника Старую Ригу наполняют звуки колоколов, а возле Дома конгрессов проходит «Ночной забег ОKarte», который объединяет любителей активного и творческого отдыха для приключения на улицах ночного города. В забеге приглашают участвовать абсолютно всех, длина трассы от улицы Валдемара до Вантового моста — 4,5 км. Также есть возможность увидеть неизведанную Ригу в Верманском парке, где оживают события и время Риги несколько десятилетий назад, когда были основаны Национальная Опера, Латвийский Университет, Национальный театр, Латвийская академия художеств. Двадцатые годы прошлого столетия — непростое время, но рижане стремились получить образование, не отказывались и от развлечений.

На второй день праздника, как обычно, на набережной накрывают огромный стол. А неподалеку на сцене выступают профессионалы Аргентинского танго и сальсы, а также популярные молодые исполнители. Рижан и гостей города ждут многочисленные представления, конкурсы и спортивные мероприятия как для детей, так и для взрослых.

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