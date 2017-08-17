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Общество

Австрийские благотворители помогли отремонтировать Порховскую школу-интернат

В Порховской специальной школе-интернате продолжается масштабный проект по ремонту и переоборудованию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского Фонда. Там отметили, что ремонт стал возможен благодаря содействию давних партнеров Детского фонда -  австрийской благотворительной ассоциации «Kleine Herzen», а также помощи фармацевтической группы «Merck Австрия».  

Напомним, что в начале лета компания «Merck Австрия» оказала поддержку воспитанникам школы-интерната в размере 93 тыс. евро. «Это было бы невозможным без помощи верного партнера Детского фонда, благотворительной ассоциации «Kleine Herzen» и лично президента организации Паскаль Вайер. Именно после того, как госпожа Вайер зимой побывала в Порхове и рассказала о нуждах воспитанников представителям Merck Family Foundation, было решено, что нужно реализовать в школе-интернате крупный проект по благоустройству учреждения, в котором живут и учатся около 210 ребят в возрасте от 7 до 18 лет», - отметили в Фонде.

На данный момент основные работы в школе уже выполнены: произведен капитальный ремонт 8-ми умывальных комнат; отремонтированы 2 туалета; приведены в порядок 2 лестницы и заменены 20 окон в спальном корпусе. «Умывальные комнаты смотрятся очень хорошо, пластиковые окна заметно увеличивают пространство в спальнях, дают больше света. А по новым лестницам очень удобно ходить», - отметили в школе-интернате.

Кроме этого, у воспитанников учреждения появились новые кровати, матрасы и постельное белье, а в прачечной – промышленные стиральные машины, сушильное и гладильное оборудование. К 1 сентября все ремонтные работы в школе будут закончены, и дети смогут начать новый ученый год в комфортных для жизни и учебы условиях.

Также в ремонте участвует одна из студенток международного стипендиального проекта Детского фонда, поддержанного австрийскими благотворителями. Екатерина Пахомова только что окончила первый курс Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, в котором она осваивает профессию штукатура-маляра.

«В очередной раз Детский фонд и Порховская специальная школа-интернат сердечно благодарят фармацевтическую группу «Merck Австрия» Merck Family Foundation и Паскаль Вайер, президента благотворительной ассоциации «Kleine Herzen», за оказанную помощь. От всей души говорим огромное спасибо помощникам детей за заботу о детях, которые столь нуждаются в внимании и тепле», - добавили в Фонде.

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