Штраф в 10 тысяч рублей заплатит великолучанин за уклонение от воинской службы

13:38, 17 августа 2017, ПАИ

Штраф в 10 тысяч рублей заплатит житель Великих Лук, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Такое решение принял суд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что молодой человек, подлежащий по действующему законодательству призыву на военную службу в ряды Вооруженных Сил Министерства обороны России, получил под роспись повестку о явке в военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службы: для прохождения медицинской и призывной комиссий. Прибыть в комиссариат города Великие Луки, Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов он должен был в назначенное время 11 мая.

Однако, в комиссариат молодой человек не явился, каких-либо оправдательных документов своей неявки не представил.

Приговор суда вступил в законную силу.