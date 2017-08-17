12 сотрудников УФСИН России по Псковской области прошли спецпрограмму «Автоматизированное рабочее место пенитенциарного психолога»

22:15, 17 августа 2017, ПАИ

В Пскове на базе отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области прошел обучающий семинар в режиме вебинара. Мероприятие организовано в соответствии с требованиями ФСИН России и проведено сотрудниками МОИТОПР УФСИН России по Ярославской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Всего в учебном процессе было задействовано 12 сотрудников психологической службы из каждого учреждения областного УФСИН. Целью проведения онлайн-семинара стало ознакомление слушателей с функциями и структурой программы «Автоматизированное рабочее место пенитенциарного психолога» (АРМПП), направленной на оперативную обработку информации и ведение служебной документации в электронном виде.

Как сообщили в ведомстве, компьютерная система предназначена для разработки психодиагностических тестов, психологических методик, содержит в себе библиотеку и справочные материалы для психологов, позволяет вести контроль исполнения обязательств.

По словам сотрудников психологической службы УФСИН освоение программы АРМПП позволит своевременно оказывать экстренную психологическую помощь осужденным, а также использовать новые формы работы в служебной деятельности.