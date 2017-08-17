Избирком продлил срок рассмотрения жалобы справедливороссов на незаконную агитацию кандидата от ЛДПР

13:49, 17 августа 2017, ПАИ

На заседании Территориальной избирательной комиссии Пскова 17 августа было принято решение о продлении срока рассмотрения жалобы лидера Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака на действия кандидата в депутаты Псковской городской Думы от ЛДПР Алексея Сажнева.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на заседании комиссии отмечалось, что в жалобе Олега Брячака содержится информация о незаконной агитации со стороны кандидата от ЛДПР путём раздачи футболок, дезодорантов, блокнотов, семян растений, книг и брошюр.

«Об этой жалобе были извещены представители ЛДПР. Поступила у них просьба о продлении срока рассмотрения до 10 дней, так как им надо больше времени для содержательного ответа, поскольку есть не только фотографии, но и видеосъемка», - сообщил председатель ТИК Пскова Владимир Кротов.

Члены комиссии согласились увеличить срок рассмотрения этой жалобы с 5 до 10 дней.