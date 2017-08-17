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Общество

В Пскове завершается сдача паспортов дворовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

Сегодня, 17 августа, в Управлении городского хозяйства администрации Пскова на совещании с управляющими организациями обсудили завершение паспортизации и инвентаризации дворовых территорий Пскова в рамках  программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета, начальник отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля УГХ Антон Ляугминас напомнил руководителям управляющих компаний, что паспорта дворовых территорий необходимо сдать до 20 августа.

В целях повышения качества благоустройства территорий Пскова началось общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 2018-2022 годы. Оно продлится до 15 сентября. Ознакомиться с проектом можно здесь.

Напомним, город был разделен на территории, в каждой из которой работала комиссия по инвентаризации и паспортизации, в состав которой были включены сотрудники администрации города, представители управляющих компаний, люди с ограниченными возможностями и собственники многоквартирных домов. По результатам инвентаризации на каждую территорию составлялся паспорт, в котором отражаются такие сведения как: границы и общая площадь территории, присутствующие и планируемые к размещению объекты благоустройства, места для парковки автомобилей, места отдыха для детей и взрослых, технические характеристики всех перечисленных объектов.

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