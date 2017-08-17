Продукты украла псковичка из магазина на Рижском проспекте

13:54, 17 августа 2017, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, которая совершила кражу из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания получил сообщение, что из магазина Рижском проспекте совершена кража. Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 40-летнюю гражданку, которая похитила с прилавка продукты питания.

«В соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность», - добавили в ведомстве.