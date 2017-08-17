Материалы о распространенных в Пскове незаконных предвыборных листовках и газетах будут переданы в полицию Пскова

14:04, 17 августа 2017, ПАИ

В УМВД Пскова будут переданы материалы о газетах и листовках, которые, якобы, распространила партия «Справедливая Россия» в одномандатном избирательном округе № 5 города. Такое решение было принято на заседании Территориальной избирательной комиссии Пскова 17 августа, передаёт корреспондент Псковскому агентству информации.

Обращение по поводу законности изготовления и распространения листовок и газет в ТИК направил кандидат в депутаты Псковской городской Думы от партии «Единая Россия», глава Пскова Иван Цецерский. Он просит признать выпуск газеты «Город для людей. Олег Брячак» незаконным, установить лиц, причастных к изготовлению и распространению, и привлечь их к ответственности. По данным Ивана Цецерского, печатные материалы не имеют выходных данных, не содержат никаких иных свидетельств, что они законно распространяются.

Председатель ТИК Пскова Владимир Кротов отметил, что материалы по газете уже направлялись в УМВД. Поэтому комиссия признала жалобу Ивана Цецерского частично обоснованной и постановила направить материалы в УМВД.

Против такого решения оказался представитель ЛДПР. На вопрос о том, почему, он пояснил, что из-за признания жалобы обоснованной лишь частично. Тогда Владимир Кротов ещё раз заметил, что материалы по газете ранее отправлялись УМВД на основании жалобы Олега Брячака, который заявлял, что не имеет к ней никакого отношения.