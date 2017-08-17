0
14:06
Заводчик
13:06
На предвыборную «горячую линию» поступают сообщения о попытках подкупа избирателей в Пскове
18:18
Работа за так
16:02
Ремонт пунктов пропуска на Северо-Западе потребовал начать Владимир Путин
12:42
Предложения по развитию транспортной логистики СЗФО представил Андрей Турчак на совещании с Владимиром Путиным
11:14
17 августа избирком Пскова проведёт заседание по жалобе на подкуп избирателей со стороны «Справедливой России»
22:27
Вера Емельянова: Информация об изменении оплаты труда медработников была подана некорректно
Еще новости
Политика

Материалы о распространенных в Пскове незаконных предвыборных листовках и газетах будут переданы в полицию Пскова

В УМВД Пскова будут переданы материалы о газетах и листовках, которые, якобы, распространила партия «Справедливая Россия» в одномандатном избирательном округе № 5 города. Такое решение было принято на заседании Территориальной избирательной комиссии Пскова 17 августа, передаёт корреспондент Псковскому агентству информации.

Обращение по поводу законности изготовления и распространения листовок и газет в ТИК направил кандидат в депутаты Псковской городской Думы от партии «Единая Россия», глава Пскова Иван Цецерский. Он просит признать выпуск газеты «Город для людей. Олег Брячак» незаконным, установить лиц, причастных к изготовлению и распространению, и привлечь их к ответственности. По данным Ивана Цецерского, печатные материалы не имеют выходных данных, не содержат никаких иных свидетельств, что они законно распространяются.

Председатель ТИК Пскова Владимир Кротов отметил, что материалы по газете уже направлялись в УМВД. Поэтому комиссия признала жалобу Ивана Цецерского частично обоснованной и постановила направить материалы в УМВД.

Против такого решения оказался представитель ЛДПР. На вопрос о том, почему, он пояснил, что из-за признания жалобы обоснованной лишь частично. Тогда Владимир Кротов ещё раз заметил, что материалы по газете ранее отправлялись УМВД на основании жалобы Олега Брячака, который заявлял, что не имеет к ней никакого отношения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
Председатель облизбиркома призвал жителей Пскова не становится соучастниками преступления Николай Цветков: Уверен, правоохранители установят лица, участвующие в сомнительных схемах агитации Материалы о распространенных в Пскове незаконных предвыборных листовках и газетах будут переданы в полицию Пскова Избирком продлил срок рассмотрения жалобы справедливороссов на незаконную агитацию кандидата от ЛДПР ТИК направил обращение Ивана Цецерского о подкупе справедливороссами избирателей в УМВД для проверки На предвыборную «горячую линию» поступают сообщения о попытках подкупа избирателей в Пскове В псковском УФСИН начали подготовку к выборам Дмитрий Хритоненков: Подсчет голосов с помощью КОИБов делает процедуру не политической, а технической 17 августа избирком Пскова проведёт заседание по жалобе на подкуп избирателей со стороны «Справедливой России» Член облизбиркома: Не нужно бояться КОИБов
Посмотреть все материалы сюжета >>>

На предвыборную «горячую линию» поступают сообщения о попытках подкупа избирателей в Пскове
17 августа 2017
На предвыборную «горячую линию» поступают сообщения о попытках подкупа избирателей в Пскове 12
Ремонт пунктов пропуска на Северо-Западе потребовал начать Владимир Путин
16 августа 2017
Ремонт пунктов пропуска на Северо-Западе потребовал начать Владимир Путин
Предложения по развитию транспортной логистики СЗФО представил Андрей Турчак на совещании с Владимиром Путиным
16 августа 2017
Предложения по развитию транспортной логистики СЗФО представил Андрей Турчак на совещании с Владимиром Путиным
17 августа избирком Пскова проведёт заседание по жалобе на подкуп избирателей со стороны «Справедливой России»
16 августа 2017
17 августа избирком Пскова проведёт заседание по жалобе на подкуп избирателей со стороны «Справедливой России» 3
Вера Емельянова: Информация об изменении оплаты труда медработников была подана некорректно
15 августа 2017
Вера Емельянова: Информация об изменении оплаты труда медработников была подана некорректно 6
Иван Цецерский подал в ТИК жалобу на подкуп избирателей «Справедливой Россией»
15 августа 2017
Иван Цецерский подал в ТИК жалобу на подкуп избирателей «Справедливой Россией» 12
Президент России встретился с губернатором Псковской области
14 августа 2017
Президент России встретился с губернатором Псковской области
Псковский бизнесмен сменил главу «Альфа-банка» на посту председателя Российско-Латвийского делового совета
14 августа 2017
Псковский бизнесмен сменил главу «Альфа-банка» на посту председателя Российско-Латвийского делового совета 7

Идет загрузка...