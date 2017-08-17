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Мужчина на надувной лодке пытался пересечь российско-эстонскую границу в Чудском озере

Прокуратура Гдовского района в суде поддержала ходатайство дознавателя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица без гражданства, обвиняемого в покушении на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе предварительного расследования установлено, что 4 августа мужчина на заранее приобретенной им надувной лодке выдвинулся с берега Чудского озера в деревне Подолешье в акваторию Чудского озера с целью незаконного пересечения Государственной границы РФ в Эстонию.  Примерно в 4-х километрах от госграницы он был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

С учетом позиции прокурора Гдовский районный суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно части 3 статьи 66 УК РФ срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление.

Санкция части 1 статьи 322 УК РФ (пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации) предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Гдовского района.

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