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Общество

Стартовал ПАИ-live с прокурором Псковской области Сергеем Беловым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

В эфире ПАИ-live началось интервью с прокурором Псковской области Сергеем Беловым.

Накануне глава надзорного ведомства жестко раскритиковал работу УМВД по Псковской области, и в частности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, работу по борьбе с наркотиками назвал «провальной», констатировал уменьшение в регионе выявленных и раскрытых преступлений.

Чем вызваны такие оценки, что за «провокационные взятки» и «укрытые убийства» обнаружила прокуратура, есть ли в Псковской области организованная преступность и что нового по «делу Гавунаса»? Свои вопросы Сергею Белову можно оставить в чате на странице ПАИ-live.

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