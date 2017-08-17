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Общество

Программа обращения с ТБО будет сформирована в Псковской области к октябрю

К октябрю будет сформирована программа обращения с твёрдыми бытовыми отходами в Псковской области. Об этом сообщил председатель Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов на заседании рабочей группы при администрации региона по вопросам обращения твердых коммунальных отходов на территории Пскова и области 17 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Выступая с докладом «О проекте Плана мероприятий («дорожная карта») по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в течение 2017-2018 годов в Псковской области, Андрей Агапов отметил, что «дорожная карта» включает три раздела: разработка нормативных актов, регулирующих обращение с ТБО; конкурсный отбор регионального оператора по обращению с ТБО; деятельность оператора.

Сейчас начата разработка региональной программы по обращению с ТБО, которая будет готова к октябрю. К 1 ноября этот документ должна быть согласован с Росприроднадзором, а до конца года – утвержден.

По словам Андрея Агапова, не позднее 1 июля 2018 года должна быть размещена в интернете информация об отборе регионального оператора, до 20 декабря 2018 года должны быть установлены тарифы, а не позднее начала 2019 года должен заработать региональный оператор.

Он добавил, что на данный момент уже готовы нормативные акты «О порядке сбора отходов», «Об утверждении категории объекта», «О конкурсной комиссии по определению оператора по обращению с ТБО». Их проекты размещены на сайте комитета по строительству и ЖКХ.

Нормативы по обращению с ТБО будут разработаны изначально для трех пилотных районов.

«Ни один нормативный акт не должен рождаться в кабинетах, они все должны обсуждаться максимально публично», - заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.

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