Более 184 млн рублей направлены в этом году на ремонт образовательных учреждений Псковской области

15:15, 17 августа 2017, ПАИ

Более 184 млн рублей направлены в этом году на ремонт образовательных учреждений Псковской области в рамках подготовки к новому учебному году, большая часть из них — средства областного и муниципального бюджетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По данным Государственного управления образования Псковской области, во многих зданиях произведена замена кровли, окон, пожарной сигнализации, реставрация или замена ограждения, отремонтированы пищеблоки, сделан косметический ремонт.

В частности, в Пскове работы произведены в 31-м образовательном учреждении, в Великих Луках — в 49-ти. На эти цели было выделено 24 млн рублей и 27 млн рублей соответственно.

Более 6 млн рублей направлены на ремонт образовательных учреждений Псковского района. Наиболее крупные работы выполнены в детском саду «Огонек», где отремонтировали пути эвакуации, в Остинской (замена окон) и Писковской школах (ремонт оконных блоков).

В 14-ти образовательных учреждениях области за счет средств федеральной субсидии и бюджета региона привели в порядок спортивные залы.

Также по поручению губернатора региона Андрея Турчака из резервного фонда администрации области выделены более 1,1 млн рублей на ремонтные работы в учреждениях образования Пыталовского, Плюсского и Дедовичского районов.