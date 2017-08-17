«Лесная амнистия» может помочь решить земельный вопрос псковичу, обратившемуся к президенту, считает Сергей Белов

15:32, 17 августа 2017, ПАИ

Прокурор Псковской области Сергей Белов полагает, что решить земельный вопрос псковича, который обратился к президенту России, поможет вступивший в силу нормативный акт «О лесной амнистии». Об этом он сказал в прямом эфире проекта ПАИ-live 17 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, что на встрече с губернатором Псковской области Андреем Турчаком президент России Владимир Путин передал ему «зелёную папку» с вопросами жителей региона, поступившими во время «Прямой линии» с главой государства. Одно из обращений было от Владимира Сенчука из Тямшанской волости Псковского района. Мужчина 2 года назад продал квартиру, приобрел участок в Тямшанской волости и построил дом. При этом ранее с данным земельным участком проводилось несколько сделок, и они не вызывали вопросов у контролирующих органов, однако в данном случае природоохранная прокуратура заявила, что строительство дома незаконно, так как участок находится на землях лесного фонда.

«Там было заявление природоохранного прокурора в суде, решение которого вступило в законную силу», - отметил Сергей Белов. Он подчеркнул, что сейчас прорабатывается решение этой сложной ситуации. «Думаю, что здесь алгоритм: сейчас вступил в силу нормативный акт «О лесной амнистии», - сказал он.

«Другие комментарии давать я не буду, тут нужно подходить индивидуально, рассматривать. Давайте посмотрим, чем всё закончится», - заявил прокурор Псковской области.

Он добавил, что в «зелёной папке» были ещё несколько серьёзных обращений, в том числе по невыплате заработной платы, по жилищно-коммунальному хозяйству.

«Невыплата заработной платы - тема серьезная, находится в поле зрения прокуратуры», - подчеркнул Сергей Белов. Он сообщил, что благодаря вмешательству прокуратуры гражданам было выплачено более 53 млн рублей просроченной зарплаты, на сегодняшней день заложенность составляет около 30 млн рублей, но, в основном, она скопилась у предприятий, находящихся в стадии банкротства.