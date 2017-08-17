1
15:07
Мини-тренировку устроит детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале в Пскове
12:32
Реставрационные работы начались в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове
12:05
ПАИ-Тест: Как мёдом намазано!
11:01
Более 50 тысяч абонентов «Ростелекома» на Северо-Западе уже пользуются услугами мобильной связи: уверенный старт виртуального оператора
10:27
В августе LADA 4x4 на самых выгодных условиях можно приобрести в автосалоне «Псков-Лада»
10:12
ПАИ-live c прокурором Псковской области начнется в 15:00
10:01
На «Черный четверг» приглашают покупателей квартир в новостройках Пскова
Еще новости
Общество

Сергей Белов о «лошадницах» в Детском парке Пскова: Никакого крышевания со стороны прокуратуры нет

В чат прямого эфира проекта ПАИ-live, гостем которого сегодня, 17 августа, стал прокурор Псковской области Сергей Белов, поступил вопрос о возможном  «крышевании» со стороны работника прокуратуры одной из «лошадниц», несмотря на действующий запрет, осуществляющей катание на территории Детского парка Пскова. По данным автора обращения, эта предпринимательница является женой работника прокуратуры.

Сергей Белов сообщил, что данный факт уже проверялся. «Наши проверочные мероприятия свидетельствуют, что там никакой заинтересованности, никакого крышевания со стороны нашего сотрудника нет», - заявил он.

«Наши сотрудники часто страдают от того, что для решения каких-то проблем используют такие некорректные  методы воздействия на них», - заметил прокурор области.

«А то, что этим вопросом так активно занимаются городские власти, свидетельствует, что никакого влияния со стороны прокуратуры нет», - подчеркнул он.

При этом Сергей Белов добавил: «Начни мы сейчас проверять лошадниц,  скажут, что мы кошмарим мелкий бизнес».

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Мини-тренировку устроит детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале в Пскове
17 августа 2017
Мини-тренировку устроит детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале в Пскове
Реставрационные работы начались в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове
17 августа 2017
Реставрационные работы начались в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове
Более 50 тысяч абонентов «Ростелекома» на Северо-Западе уже пользуются услугами мобильной связи: уверенный старт виртуального оператора
17 августа 2017
Более 50 тысяч абонентов «Ростелекома» на Северо-Западе уже пользуются услугами мобильной связи: уверенный старт виртуального оператора
В августе LADA 4x4 на самых выгодных условиях можно приобрести в автосалоне «Псков-Лада»
17 августа 2017
В августе LADA 4x4 на самых выгодных условиях можно приобрести в автосалоне «Псков-Лада»
ПАИ-live c прокурором Псковской области начнется в 15:00
17 августа 2017
ПАИ-live c прокурором Псковской области начнется в 15:00 1
На «Черный четверг» приглашают покупателей квартир в новостройках Пскова
17 августа 2017
На «Черный четверг» приглашают покупателей квартир в новостройках Пскова
Грозовой фронт пройдёт сегодня по Псковской области
17 августа 2017
Грозовой фронт пройдёт сегодня по Псковской области
Областная библиотека проводит выставку, посвящённую пчеловодству
16 августа 2017
Областная библиотека проводит выставку, посвящённую пчеловодству

Идет загрузка...