Сергей Белов о «лошадницах» в Детском парке Пскова: Никакого крышевания со стороны прокуратуры нет

15:43, 17 августа 2017, ПАИ

В чат прямого эфира проекта ПАИ-live, гостем которого сегодня, 17 августа, стал прокурор Псковской области Сергей Белов, поступил вопрос о возможном «крышевании» со стороны работника прокуратуры одной из «лошадниц», несмотря на действующий запрет, осуществляющей катание на территории Детского парка Пскова. По данным автора обращения, эта предпринимательница является женой работника прокуратуры.

Сергей Белов сообщил, что данный факт уже проверялся. «Наши проверочные мероприятия свидетельствуют, что там никакой заинтересованности, никакого крышевания со стороны нашего сотрудника нет», - заявил он.

«Наши сотрудники часто страдают от того, что для решения каких-то проблем используют такие некорректные методы воздействия на них», - заметил прокурор области.

«А то, что этим вопросом так активно занимаются городские власти, свидетельствует, что никакого влияния со стороны прокуратуры нет», - подчеркнул он.

При этом Сергей Белов добавил: «Начни мы сейчас проверять лошадниц, скажут, что мы кошмарим мелкий бизнес».