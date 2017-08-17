Фотографии послевоенного Пскова представят гостям фестиваля «Заповедник»

15:52, 17 августа 2017, ПАИ

Гостям фестиваля искусств имени Сергея Довлатова «Заповедник» представят фотографии послевоенного Пскова. Об этом рассказала директор галереи «Цех» Марина Николаева на пресс-конференции 17 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Экспозиция, на которой будут собраны редкие кадры, будет называться «Псков строится». «Это будет такая очень широкая выставка. Мы надеемся, что будут соответствующие лекции», - добавила она.

Руководитель театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев добавил, что такая лекция позволит псковичам придти и услышать о тех домах, в которых они живут.

«Это будут фотографии, которые мы нашли в семейных архивах. Лежали они там с 50-х годов», - сказал Дмитрий Месхиев и заверил, что в экспозицию войдут только старые любительские фото.