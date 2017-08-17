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Культура

Псковичей познакомят с людьми, которые знали Довлатова

Фестиваль искусств имени Сергея Довлатова «Заповедник» начнётся с рубрики «Я знал Довлатова», которая откроется выставкой работ художника Георгия Ковенчука. Об этом сообщила руководитель галереи «Цех» Марина Николаева на пресс-конференции 17 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы познакомим псковичей с людьми, которые знали Сергея Довлатова. Георгий Ковенчук в этом плане очень значимая фигура», - рассказала Марина Николаева. Она добавила, что сам художник умер в 2015 году, но на фестиваль в Псков придут его супруга и сын Алексей Кульбин, которые также являются художниками.

Руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев отметил, что в рамках выставки Георгия Ковенчука планируется устроить лекцию о художественной графике. «Мы попробуем впервые сделать лекцию на улице. Эксперименты с городским пространством всегда очень хорошо принимаются», - заключил он.

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