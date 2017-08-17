Иван Цецерский провёл встречу с Генконсулом Польши в Петербурге Анджеем Ходкевичем

17:18, 17 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 17 августа, глава Пскова Иван Цецерский встретился с Генеральным консулом Республики Польша в Санкт-Петербурге Анджеем Ходкевичем. Встреча прошла в рамках рабочей поездки, во время которой консул планирует посетить несколько городов Псковской области, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Иван Цецерский подчеркнул, что визит Анджея Ходкевича в Псков проходит в год 15-летия установления побратимских отношений с польским городом Белостоком. «Мы очень ценим дружбу и те партнерские связи, которые существуют между Псковом и Белостоком. Эти отношения, как и многие побратимские связи Пскова с другими городами, основаны на народной дипломатии. И наша с вами задача - поддерживать эти контакты, чтобы такое взаимодействие приносило свои плоды, в первую очередь, для жителей наших городов», - подчеркнул глава города.

В свою очередь, Анджей Ходкевич отметил большие перемены во внешнем облике Пскова, которые произошли со времени его последней поездки 7 лет назад. Затем консул рассказал о целях своего визита в наш город. Это не только знакомство с Псковом, с его социально-экономическим развитием и памятниками архитектуры и истории, но и поиск тех направлений сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для обеих сторон.

Глава Пскова посоветовал польскому дипломату обратить особое внимание на сотрудничество в сфере образования. Иван Цецерский отметил, что сейчас как раз настало время налаживать партнерские связи между Псковским и Белостокским университетами. Кроме того, он призвал господина Ходкевича активнее способствовать привлечению польских предпринимателей в особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино», которая в настоящее время развивается под Псковом.

Завершая встречу, ее участники отметили, что визит господина Ходкевича в Псков помог определить новые перспективные направления совместной работы, наметить планы на взаимодействие в будущем и послужит укреплению и дальнейшему развитию сотрудничества с породненным Белостоком.