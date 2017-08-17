«Зеленая папка» Белова: ПАИ-live c прокурором Псковской области
В эксклюзивном интервью в прямом эфире ПАИ-live 17 августа прокурор Псковской области Сергей Белова прокомментировал жалобы из «зеленой папки» президента, слухи о «прокурорском крышевании» наездниц в Детском парке. Также он рассказал о «сведении счетов» с заместителем прокурора Пскова, о взятках, об организованной преступности в Псковской области, прокомментировал информацию о подкупе избирателей накануне выборов в Псковскую городскую Думу, предостерег глав четырех районов от нарушений на выборах.