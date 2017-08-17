Сергей Белов: Если на «Матильду» потрачены госденьги, то фильм на каких-то закрытых показах может быть

16:39, 17 августа 2017, ПАИ

«Я вообще считаю, что раз на фильм потрачены государственные деньги, то на каких-то закрытых показах он может быть», - завил о картине «Матильда» прокурор Псковской области Сергей Белов в прямом эфире проекта ПАИ-live 17 августа. Он добавил, что, возможно, в таких случаях нужны какие-либо худсоветы.

«Обсуждать какой-то предмет можно, когда ты знаешь подробно какие-то узловые моменты. Насколько я читал, слушал, видел какие-то дискуссии: есть две точки зрения», - отметил Сергей Белов.

Одна из точек зрения, по его словам, принадлежит режиссёру и съемочной группе, которые считают, что историческая правда не может быть выхолощена никаким образом, даже если речь о царе или президенте. «Русский царь, который являлся фактически руководителем Русской православной церкви - тогда патриарха не было, со времен Петра был Синод с оберпрокурором — влюбился», - рассказал Сергей Белов.

«Вторая точка зрения, - продолжил он. - Неважно, чтобы там ни было, но есть некие запретные темы, связанные с тем, что это человек, который был канонизирован РПЦ».

«В нашей Конституции записано, что у нас многообразие точек зрения - плюрализм. Имеют право на существование обе точки зрения - как одна, так и вторая», - сказал Сергей Белов. При этом он подчеркнул, что прокуратура не является силовым органом и не может что-либо запрещать.