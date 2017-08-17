Сергей Белов о ситуации вокруг «Псковжилстроя»: Это называется в уголовном процессе «деятельное раскаяние»

17:00, 17 августа 2017, ПАИ

«Все эти земельные участки как были в собственности государства так и остаются. Те лица, которые получили эти участки за копейки, они их вернули в земельный фонд. Это называется в уголовном процессе «деятельное раскаяние». Мы говорим просто, что распоряжаться этими участками пока никто не должен», - прокомментировал прокурор Псковской области в эфире ПАИ-live ситуацию вокруг ОАО «Псковжилстрой».

В отношении директора компании Сергея Жоголя возбуждено уголовное дело. Как пояснил Сергей Белов, выяснилось, что руководитель «Псковжилстроя» продавал себе и своим работникам земельные участки по цене в сто раз ниже рыночной.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что прокурор Псковской области обратился в Арбитражный суд региона с требованием признать недействительным распоряжение администрации области об условиях приватизации ОАО «Псковжилстрой» земельных участков общей площадью 1270887 квадратных метров.

Компания «Псковжилстрой» принадлежит региональной администрации. Она занимается многоэтажным строительством на улице Балтийской и улице Михаила Егорова в Борисовичах (Псковский район).