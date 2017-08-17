Псковский общественник: В работе с населением без реальных штрафов обойтись сложно

17:05, 17 августа 2017, ПАИ

«Когда мы говорим о работе с населением, без реальных штрафных санкций обойтись сложно», - заявил глава общественного совета при Государственном комитете Псковской области по строительству и ЖКХ Алексей Кириллов, комментируя заявление представителя Псковского района о несанкционированных свалках. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания рабочей группы при администрации области по вопросам обращения твердых коммунальных отходов на территории Пскова и области, которое прошло 17 августа.

По словам представителя Псковского района, источником мусора являются садоводческие товарищества, который в муниципалитете насчитывается 110. «Есть, к примеру, огромная свалка в районе Фомкино. Ее регулярно поджигают. Надо в «дорожную карту» внести этот вопрос», - сказал выступающий.

«Давайте поработаем с председателями садоводческих товариществ, вместе в властями Пскова выясним, как они работают с мусором», - предложил заместитель губернатора области Александр Кузнецов.

В свою очередь Алексей Кириллов привёл пример из собственной практики. «Я был председателем СНТ «Восток». Я первым делом убрал свалки, заключил договор о вывозе мусора. На 600 участков у нас уходило 250 тысяч в год. А соседнее товарищество «Кебь» решило, что выгоднее платить штрафы. Им выписали 50 штрафов на председателя и 300 - на юрлицо, и через неделю был договор и контейнер», - рассказал общественник.

Он также добавил, что необходимо посмотреть, все ли садоводства имеют договоры на вывоз мусора.