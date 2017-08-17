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Политика

Сергей Белов о «деле Гавунаса»: Заочное рассмотрение дела судом противоречит Конституции

«Заочно сейчас сказать «Отправьте мое дело в суд!» мы не имеем право, особенно когда была высказана в том числе позиция Конституционным Судом, о том, что рассмотрение заочное для того или иного лица - это нарушение его конституционных прав, права на заявление своей воли в уголовном процессе», - заявил прокурор Псковской области Сергей Белов, комментируя ситуацию вокруг «дела Гавунаса», сегодня, 17 августа, в прямом эфире проекта ПАИ-live.

Он также сообщил, что бывший депутат Псковского областного Собрания Михаил Гавунас и его адвокаты написали 23 жалобы в суд за последние полгода, оспаривая действия правоохранительных органов. 

По словам прокурора, по 18 жалобам было отказано, 5 жалоб суд удовлетворил. «Действуйте по закону, не прыгайте в окно, когда есть дверь. Все двери ему открыты, он это все знает! То есть процесс идет, но идет в стадии предварительного расследования. Вот тогда, когда появятся условия, когда появится Михаил Гавунас, тогда дело будет направлено в суд, и там оно уже будет рассматриваться по существу», - отметил Сергей Белов.

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